الكويت تعرض رؤيتها في الاستدامة والتنمية بإكسبو 2020

يقدم جناج الكويت في معرض إكسبو دبي، مجموعة من الصور والألوان والأفكار، التي تظهر أصالة البلد كما تبرز الصور، سعي الكويت لتحقيق الاستدامة في مختلف مناحي التنمية.

يضم الجناح الكويتي في معرض اكسبو دبي، 2530 رمزا للتصميم الهندسي للرؤية المستقبلية، كما يعرض حلول الطاقة الشمسية بصفار اللون وتناغمه مع البيئة الصحراوية كل هذه الإبداعات تضفي بريقا على هذا الجناح الذي يعكس رؤية الدولة لمستقبل الاستدامة .

ومع صوت الموسيقي الهادئة، يسرح الزائر في رحلة اكتشاف، لأروقة الجناح الكويتي، شاشة بانورامية تعرض فيلما لمعالم البلاد، وصولا إلى تاريخ البلاد منذ العصر الحجري إلى نيلها الاستقلال عام 1961.

وبحسب القائمين على الجناح، فإن فلسفة وتصمم المبنى جاءت وفق ركيزتين أساسيتين هما الطاقة الشمسية والحفاط على الماء، من خلال التمثيل الرمزي لبرج المياه الذي يتوسط مبنى الجناح.

لا يغيب عن االمتجول في جناح الكويت اللمسة التكنولوجية الحاضرة بقوة وبشكل مبتكر، والتي تحاكي حقبة الاكتشافات النفطية في البلاد، وجهود الدولة في المحافظة على الحياة الطبيعية، راسمة الرؤية المستقبلية لها.

وبما أن لدولة الكويت حضور بارز في محافل الأدب والفنون الدولية، فقد فرض المشهد الثقافي الكويتي نفسه ليخذ حيزا كبيرا من الجناح، مؤكدا على إبداع الإنسان في مختلف مجالات الحياة.

مشاركة دولة الكويت في إكسبو 2020 تعد شيئ مهم بالنسبة للمشاريع الشبابية، يقول أحد المشاركين الكويتيين بالمعرض لـ"دوت الخليج"، مضيفا: "أن يكون إسمك بين المشاركين في هذا الحدث العالمي فهذا مكسب كبير".

وتحرص الكويت من خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2020 على التواصل مع الدول وصنع المستقبل للأجيال القادمة. ففي جناح الدولة بالمعرض العالمي عرض للتاريخ والثقافة والمستقبل والمشهد الثقافي إلى جانب التطلعات المستقبلية في الاستدامة بشتى مجالات الحياة.