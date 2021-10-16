بطاقة المرابحة إنفينت الراجحي تعرف على مزايا البطاقة وتكاليفها وطريقة إصدارها. حيث يعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يضم المصرف الكثير من الفروع التي ليس فقط داخل حدود المملكة ولكن يمتد إلى خارجها أيضاً. كما يمتلك مصرف الراجحي الكثير من العملاء التي يسعي دائماً من أجل تقديم لهم كل جديد حتى ينالوا إرضائهم. ولذلك فإن مصرف الراجحي يقدم لعملائه العديد من الخدمات المختلفة والتي يعتبر من أهمها القروض الشخصية والعقارية وغيرها من صور التمويل الشخصي. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه هي البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة بأشكالها العديدة. وكذلك يعتبر أهم هذه البطاقات هي بطاقة المرابحة والتي سوف نتحدث عنها اليوم وعن مزاياها وطريقة إصدارها والرسوم المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على أهم أنواع بطاقات الراجحي ومميزات بطاقة الراجحي الذهبية والبلاتينية وبطاقة إنسان.

بطاقة المرابحة إنفينت الراجحي

يوفر بنك الراجحي خدمات عديدة ومختلف لعملائه كما يعمل جاهداً بشكل يومي من أجل التطوير من هذه الخدمات وتقدمها. ويعتبر من أهم الخدمات التي يتميز بها مصرف الراجحي عن غيره من البنوك هو تقديمه للعديد من البطاقات. فيقدم بطاقات ائتمانية وتسويقية عديدة ومختلفة فهناك بطاقة مدى وكذلك بطاقة الفرسان وبطاقة قسط وكذلك البطاقة الذهبية والبطاقة البلاتينية. كما يعتبر أهم هذه البطاقات هي المرابحة والتي توفر للعملاء العديد من المهام. هتوفر لهم البطاقة إمكانية الحصول على التمويل بالطريقة المعتادة والذي يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما تمكن العميل من القيام بسحب النقود وشراء الخدمات والسلع من خلال المحلات ومواقع الويب وجميع الأماكن التي تقبل الماستر كارد.

أهم مزايا بطاقة البطاقة

يمكنا عرض أهم مزايا هذه البطاقة كما يلي:

تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

كما تتميز بأقل هامش للربح شهري بنسبة 1٪

وكذلك فهي توفر لك الراحة المطلقة عند الدفع

وكذلك اختيار سداد المبلغ في الشهر الذي تريده

كما تقدم لك البطاقة خدمة المساعدة

وكذلك فهي تمتع العميل أيضاً بمزايا خدمة kiwi collection

وهناك برنامج حماية المشتريات

وكذلك برنامج المكافأت

طريقة إصدار بطاقة المرابحة

كما يتمكن العميل من إصدار بطاقة المرابحة بكل سهولة وذلك بثلاث طرق كما يلي:

حيث يمكن إصدارها عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي ويمكن إصدارها عن طريق تطبيق الراجحي موبايل كما يمكن إصدارها عن طريق الاتصال على الرقم الخاص بالمصرف 1222 124 800.

990 ريال سعودي رسوم إصدار البطاقة في السنة ويتم الحصول على بطاقتان مجاناً

وللحصول على البطاقة الثالثة يتم دفع 500 ريال سعودي.

وكذلك 50 ريال سعودي رسوم إعادة إصدار البطاقة.

100 ريال سعودي رسوم الحد الأدنى شهرياً للسداد.

الرسوم المطلوبة لإصدار بطاقة المرابحة إنفينت الراجحي