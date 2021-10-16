مصر.. حريق ضخم بمصنع كيماويات في الإسماعيلية

شب حريق هائل في أحد مصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة الإسماعيلية عاصمة محافظة الإسماعيلية في مصر.
وتلقى مدير أمن الإسماعيلية اللواء منصور لاشين إخطارًا بنشوب الحريق ليوجّه مدير الحماية المدنية لمكان الحادث، والدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لاتخاذ اللازم ونقل المصابين، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة.
وانتقلت العديد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها قبل أن تمتد لباقي المصانع الموجودة في المنطقة، بجانب قطع الكهرباء لتلافي حدوث أي خسائر إضافية.
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