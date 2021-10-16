الإمارات: علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد نموا مستمرا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الإماراتى - الذى اختتم اليوم السبت زيارة رسمية للولايات المتحدة - إن دولة الإمارات تحتفل العام الجارى بيوبيلها الذهبى، وقد شهدت علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية نموا وتطورا على مختلف الأصعدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم أن زيارة الشيخ عبد الله بن زايد لأمريكا جسدت الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين؛ التى تتعزز عاما بعد عام وتشكل نموذجا رائدا فى العمل المشترك بين الحلفاء من أجل تعزيز الأمن الإقليمى وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها فى التنمية.
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