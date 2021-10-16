أخبار اليمن : الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء لحرم الانسي

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الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء لحرم الانسي

قامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأه للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بتقديم واجب العزاء لحرم القاضي محمد علي نسر الانسي في منزلهم بالعاصمة صنعاء. الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء لحرم الانسيقامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأه للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بتقديم واجب العزاء لحرم القاضي محمد علي نسر الانسي في منزلهم بالعاصمة صنعاء. وعبرتا عن بالغ تعازيهما نيابة عن القيادة التنظيمية، وكل قيادات المؤتمر الشعبي العام. سائلتان الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنآ إليه راجعون

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