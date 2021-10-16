14 إصابة جديدة بكورونا بالصين
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني سجل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة الماضي، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي.
وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه من بين هذه الحالات الوافدة، هناك أربع حالات سجلت في شنغهاي، وثلاث حالات في كل من خنان وهوبي، وحالتان في تشجيانغ، وحالة واحدة في كل من يوننان وشنشي، مضيفة أن خمسا من تلك الحالات الجديدة كانت حالات بدون أعراض.
وتابعت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها، أو حالات وفاة جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم الجمعة الماضي.
وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96502 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 14 إصابة جديدة بكورونا بالصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.