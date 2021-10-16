باكستان تدعو الأمم المتحدة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه

جدة - نرمين السيد - دعت باكستان الأمم المتحدة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف بطريقة "شاملة"، قائلة إن الإدارة المستدامة للمياه لا تزال واحدة من أكثر التحديات الهائلة التى يواجهها العالم.





وقال نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عامر خان - خلال اجتماع افتراضى نظمته مجموعة أصدقاء المياه المكونة من 17 دولة وطاجيكستان - إن زيادة الاستثمار فى البنية التحتية للمياه المستدامة أصبح "ضروريا" لضمان الوصول الماء للجميع، مضيفا أن "المياه سلعة اقتصادية ومهمة لأهداف التنمية المستدامة ومحورية فى القضاء على الفقر والنمو الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم".

وأوضح عامر خان - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية - "إن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذى يدعو إلى توفير المياه النظيفة والصرف الصحى للجميع وضمان المياه والصرف الصحى للجميع هو انتصار كامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأشار المبعوث الباكستانى إلى أن وباء كورونا قد سلط الضوء أيضا على الأهمية الحاسمة للمياه، قائلا إن المضى قدما بشكل أفضل نحو عالم أخضر لم يكن ممكنا دون معالجة قضايا المياه.

وأضاف عامر خان أن العالم بحاجة أيضا إلى مراقبة القضايا الأخرى المتعلقة بتدهور الأراضى والتصحر والجفاف، قائلا "إن تغير المناخ يغير نمط الطقس فى جميع أنحاء العالم، ويسبب موجات جفاف فى بعض المناطق وفيضانات فى مناطق أخرى".

وأكد أن "استعادة الأراضى المتدهورة ومكافحة تدهورها إلى جانب الإدارة المستدامة للمياه، هى مفتاح لضمان توافر المياه للجميع بحلول عام 2030".

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