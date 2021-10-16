منصة برنامج دعم ريف الإلكترونية | طريقة التسجيل ورابط الاستعلام عن دعم الريف الحكومي

تعد منصة برنامج دعم ريف الإلكترونية من ضمن المنصات التي توفر إمكانية التسجيل بها من أجل الحصول على الدعم الريفي، ولذلك يهتم الكثير من المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية في التقديم للحصول على الدعم المالي عبر بوابة ريف، وتتبع هذه المنصة إلى وزارة المياه والبيئة والزراعة، حيث أعلنت الوزارة عن دعم عشرات الآلاف من المواطنين العاملين في القطاع الزراعي من الأسر المنتجة بالإضافة إلى ربات البيوت والعاطلين عن العمل، وذلك طبقا لعدد من الشروط التي أعلنت عنها والتي من الضروري أن تتوافر في من يرغب في التقديم في الدعم الريفي الحكومي للحصول على الدعم، ونتعرف معكم على كافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن في هذا المقال.

دعم ريف للأسر المنتجة

يعد برنامج دعم ريف للأسر المنتجة من أكبر البرامج الحكومية، التي أطقتها من أجل أن تساعد العديد من العاملين في قطاع الزراعة، حيث تساهم وتساعد صغار المزارعين على تنمية مشاريعهم من أجل أن يحصلوا على دخل أعلى، وقد تم إطلاق برنامج ريف الحكومي بتاريخ 9 يانير 2019، وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى زيادة ورفع كفاءة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لتشمل كافة شرائح المجتمع، وذلك عن طريق استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، ويستفيد المواطنين المستحقين لدعم شهري أو سنوي.

شروط القبول في برنامج ريف

يخضع المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من دعم الريف للعديد من الشروط التي أعلنت عنها وزارة المياه والبيئة والزراعة، ومن أجل أن يصل هذا الدعم لمستحقيه يجب الامتثال لهذه الشروط ومن ثم تتم دراسة الطلب المقدم، حيث يتم الرد على الطلبات خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ونستعرض معكم كافة الشروط المعلنة لجميع الشرائح.

المتقدم أو المتقدمة أن يكون حامل للجنسية السعودية أو بطاقة التنقل. يشترط أن تكون لديك أحد المهن الزراعية التي أعلن عنها البرنامج وتكون على رأس عملك. من المهم أن تكون من سكان المحافظة أو المدينة التي يضمها الدعم. يجب أن لا تكون عاملا في القطاع الخاص أو العام. عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام. فيما يتعلق بدخلك الشهري لا يزيد عن 6 آلاف ريال. لا يتخطى عدد البرامج التي تريد دعمها عن 3 برامج. لا يتخطى مبلغ الدعم 54 ألف ريال لجميع البرامج. يجب عليك تقديم الأوراق الثبوتية بالإضافة إلى اثبات ممارسة المهنة. يجب عليك أن تلتزم بكافة شروط البرنامج. أهمية أن يكون لديك حساب بنط نشط مسجلا باسمك. عند التسجيل في المنصة يجب كتابة كافة البيانات الخاصة بك. بعد استكمال كافة الشروط تقوم برفع الطلب. الأسر المنتجة يجب أن تمتلك وثيقة العمل الحر.

طريقة ورابط التسجيل في برنامج دعم ريف 2021

لمن يرغب في التسجيل في برنامج دعم ريف 1443، نوفر لكم جميع الخطوات اللازمة والضرورية للتسجيل، وذلك حتى تستطيع التسجيل في برنامج ريف.

للراغبين في التقديم لدعم الريف زيارة رابط منصة دعم ريف على الإنترنت. بعد ذلك تقوم بالنقر على إنشاء حساب جديد. ثم تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة. سيطلب منك أن تقوم بكتابة كلمة المرور التي وصلت إلى رقم هاتفك المحمول. تقوم بكتابة كود التحقق ومن ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول.

كيفية استعلام عن دعم ريف برقم الهوية

ننشر لكم تفاصيل الاستعلام عن دعم الريف، بعد الدخول إلى المنصة، تدخل البيانات الخاصة بك، ثم يتم نقلك إلى الخدمات الإلكترونية، الآن تقوم بتحديد استعلام عن دعم ريف، سيطلب منك كتابة رقم الهوية الخاصة بك وتدخلها، وأخير تقوم بالنقر على أيقونة بحث.