مصر.. عقوبات صارمة على الموظف المتعاطي للمخدرات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أنه سيتم البدء في تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات منتصف ديسمبر المقبل.

ويقول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنّ: "الهدف الأساسي من القانون هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء، بعد الإقرار بوجود حوادث نتيجة مباشرة البعض لوظيفتهم وهم تحت تأثير تناول المواد المخدرة".

وتابع "عثمان" في حديثه لموقع "دوت الخليج": "بعد أن تمت الموافقة على القانون أمهلنا جميع الموظفين مهلة 6 شهور للتقدّم طواعية للعلاج، لذلك بعد يوم 15 ديسمبر من يثبت تعاطيه للعمل تحت تأثير المخدرات سيكون مصيره الفصل".

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي: "حوالي 8 آلاف موظف تقدموا للعلاج من المخدرات، كما أنّ حملات الكشف عن المخدرات والإجراءات الرادعة لهما تأثير كبير، فنسبة التعاطي في 2019 كانت حوالي 8 بالمئة وانخفضت حاليًا إلى 1.5 بالمئة وهذا سببه استمرارية الحملات والتركيز على المرافق المهمة".

القاهرة في المقدمة

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك" بيانًا أكدت فيه أن الخط الساخن للصندوق رقم 16023 استقبل خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 102 ألف و407 مريض إدمان جديد، في المراكز التابعة للصندوق في مختلف المحافظات المصرية.

وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى من حيث المكالمات الواردة للخط الساخن 33.69 بالمئة ثم محافظة الجيزة بنسبة 12.42 بالمئة، مؤكدة أن ذلك الأمر يرجع لارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أنّ: "الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والخط الساخن ارتفعت بشكل كبير بعد الحملات القوية والهامة التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية في نختلف الوزارات والمصالح الحكومية".

ونوّه: حاولنا من خلال الحملات الوصول لمختلف المحافظات لرفع الوعي بمخاطر الإدمان، وتوضيح أن من يطلب العلاج طواعية يتم اعتباره مريضًا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة".

استفسارات الموظفين

ووفقًا لبيانات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، فإن أبرز استفسارات الموظفين الذين تقدموا للعلاج كانت حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وموعد تطبيق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

وأكمل مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "الموظف الذي ستكون عينة تحليله إيجابية ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه والتي تصل للفصل من وظيفته لخطورته على المجتمع".

وأردف: "جاء في مقدمة العوامل الدافعة للتعاطي والتي اتضحت من خلال نتائج بحث قام به الخط الساخن، أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والمشكلات الأسرية والتفكك الموجوة في بعض الأسر، بجانب وهم علاج المشكلات الصحية الموجود عند البعض".

العوامل الدافعة للعلاج

وتابع: "في مقدمة العوامل الدافعة للعلاج كان ضياع الصحة والخوف على الأبناء من سلوك نفس الطريق، أو وفاة أحد الأقارب أو التعرض لحادث بسبب المخدرات، وحدوث مشكلات في العمل".

وأنهى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي: "يتم استقبال المكالمات في الخط الساخن وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيهنا على افتتاح المراك العلاجية في المحافظات الأكثر طلبًا للعلاج، بجانب التعرف على أكثر أنواع المخدرات المستخدمة والمنتشرة ورسم خريطة معلوماتية للمرضى لتطوير سياسات المواجهة".