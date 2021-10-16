مفوضية الانتخابات العراقية: التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها غير مؤثر

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم السبت، عن التعامل مع الطعون بحيادية، مشيرة إلى أن أغلبها ليست مؤثرة فى نتائج الأصوات، مؤكدة أنه تم فرز الأصوات يدويا وبكل شفافية.





وقالت المفوضية فى بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، إنه بعد قليل سيتم عرض نتائج نهائية للانتخابات غير مصادق عليها، وستتم إضافة نتائج الفرز اليدوى للمحطات المحجورة إلى النتائج المعلنة. وكانت المفوضية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم إنجاز 95% من الفرز اليدوى فى عدد الدوائر الكلية المحجورة، البالغة 3681 دائرة، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى الكلى بلغ 356. وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقى عبدالحسين الهنداوى أيضا فى وقت سابق اليوم السبت، اكتمال العد والفرز اليدوى للأصوات الانتخابية فى جميع الدوائر.

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