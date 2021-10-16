التحالف العربى: تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 160 عنصرا حوثيا فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف - فى بيان نقلته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت - أن العمليات استهدفت عناصر مليشيا الحوثى بالعبدية، وأسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 160 عنصرا حوثيا. وأكد البيان، أن التحالف العربى سيستمر فى دعم واسناد الجيش اليمنى لحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الحوثى الإرهابية.

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