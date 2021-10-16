وأضاف "سليم"، فى تصريحات اليوم، أن التحقيقات الأولية تفيد بأن أعمال العنف بدأت شرارتها بتدافع واشتباك فى منطقة الطيونة أديا إلى إطلاق نار من الجانبين، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم من المشتبه فى تورطهم بأعمال العنف من الطرفين.
وأوضح "سليم"، أنه تم العثور على مصدر إطلاق قذائف الـ B7، مؤكدا أن الجيش نفذ كل التدابير الميدانية الاستباقية اللازمة.
وأشار إلى وجود معلومات مسبقة حول المسيرة، مشددا على أن الاتصالات التى جرت أكدت الطابع السلمى للتحرك ولكن الوضع انفلت بعد وقوع الحادثة والأسلحة موجودة فى البيوت.
وشدد على القرار فى شأن قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار يتخذ فى القضاء لا فى السياسة.
وكان الجيش اللبنانى قد أعلن - مساء أمس الأول - أنه جرى القبض على 9 أشخاص فقط بينهم سورى الجنسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع اللبنانى: القبض على 19 شخصا على خلفية أعمال العنف ببيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.