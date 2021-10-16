قتلى بتفجير لغم داخل مركز شرطة وسط الصومال

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، إثر تفجير لغم داخل مركز شرطة بإقليم هيران وسط الصومال، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الضابط بشرطة الإقليم، سليمان محمود، قوله إن "التفجير عبارة عن لغم أرضي كان مزروعا داخل مركز الشرطة بمدينة بلدويني".

وأضاف أنه "لم يعرف بعد كيف تم زرع اللغم، وربما ذلك نتيجة لضعف الإجراءات الأمنية في المركز".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب"، التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.