بريطانيا تدرس اتخاذ إجراءات لضمان سلامة نوابها بعد اغتيال النائب إميس

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إنه سيتم اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لضمان سلامة البرلمانيين بعد اغتيال النائب ديفيد إميس.
وأوضحت الوزيرة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "يجري اتخاذ الإجراءات الآن"، دون أن تحدد طبيعة هذه الإجراءات.
وأضافت باتيل أنها ناقشت القضية مع رؤساء البرلمان والشرطة والأجهزة الأمنية "للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة أعضاء البرلمان".
ويذكر أن النائب البرلماني عن حزب المحافظين الحاكم، ديفيد إميس، فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها إثر تعرضه لعملية طعن بسكين داخل كنيسة، أمس الجمعة.
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