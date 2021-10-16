وفاة 18 شخصا إثر التسمم بالكحول المغشوش في يكاترينبورغ

أكدت السلطات الروسية أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة سيبيريا إثر تسممهم بالكحول المغشوش.

وذكرت لجنة التحقيقات في مقاطعة سفيردلوفسك اليوم السبت أن عدة أشخاص باعوا الكحول الميثيلي في إحدى مناطق يكاتيرينبورغ خلال فترة ما بين 7 و14 أكتوبر الجاري.

وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في المحافظة أن الشرطة قد اعتقلت مشتبها فيهما، وهما ساكنان محليان من مواليد عامي 1978 و1968.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح منسق مشروع "الرقابة الشعبية" المدار من قبل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في مقاطعة سفيردلوفسك، دميتري تشوكرييف، أن 16 شخصا على الأقل فارقوا الحياة في يكاتيرينبورغ خلال الأسبوع الأخير نتيجة لتناولهم مشروبا يضم الكحول الميثيلي، وجرى بيعه بصورة غير قانونية في إحدى أسواق المدينة.

ويأتي ذلك في ظل حادث تسمم جماعي بالميثانول أودى مؤخرا بأرواح 34 شخصا على الأقل في مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ.