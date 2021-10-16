أفغانستان.. مقتل قياديين في ”جبهة المقاومة” في اشتباكات مع مسلحي ”طالبان” في...

قتل اثنان من قادة "جبهة المقاومة" الأفغانية المناهضة لـ"طالبان" جراء اشتباكات بين أفرادها وعناصر الحركة في ولاية بغلان شمالي أفغانستان، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن مصدر لها قوله إن الاشتباكات وقعت في مديرية أندرآب، وأنها خلفت أيضا سبعة قتلى في صفوف "طالبان".

وأواسط أغسطس الماضي، بسطت حركة "طالبان" (المصنفة دوليا كمنظمة إرهابية) سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل ومعظم أراضي أفغانستان، باستثناء ولاية بنجشير (شمالي كابل)، حيث أعلنت قوى مناهضة لـ "طالبان" تشكيل "جبهة المقاومة الوطنية" لمحاربة الحركة.