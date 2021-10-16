تردد قناة سبيستون الجديد نايل سات تردد Space Toon لكارتون الأطفال

تردد قناة قناة سبيستون الجديد هو أحد أهم الترددات التلفزيونية العربية والتي تعد مفتوحة البث مجاناً لجميع المشاهدين بأي مكان، وتتخصص القناة في عرض كافة الأفلام والمسلسلات الخاصة بالأطفال بالإضافة الي بث الكثير من الرسوم المتحركة وأفلام الأنمي ذات المحتوي الياباني وغيرها من البرامج الكارتونية والمسلسلات الأنمي الشيقة، كما تقوم القناة بتقديم عدد كبير من الفقرات الترفيهية المتعلقة بالأطفال داخل الوطن العربي، وتعتبر قناة سبيس تون هي واحدة من القنوات التي تنفرد بعرض الرسوم المتحركة من خلال محتوي مناسب لجميع الأطفال بمختلف أعمارهم، ومن خلال موقعنا سنوضح لأولياء الأمور بعضاً من مميزات القناة وكيفية استقبال تردد قناة قناة سبيستون الجديد.

قناة سبيستون Space Toon

واحدة من أفضل قنوات الأطفال بالعالم العربي هي قناة Space Toon الخاصة بألعاب وكارتون الأطفال، وفيما يلي بعضاً من مميزات القناة:

قناة سبيستون تعمقت في تخصيص عدد كبير من البرامج الخاصة بالأطفال بمختلف الأعمار السنية بل وتجذب اهتمام الأفراد المراهقين والبالغين والكبار أيضاً.

من اهتمامات القناة أنها تهتم بتقديم دبلجة صحيحة بدون أي أخطاء من خلال مصطلحات صحيحة لا تعوق مشاهدة الأطفال للمحتوي الذي يتم تقديمه.

تحرص القناة علي تقديم محتوي هادف من خلاله يكون هناك قدرة علي تنمية المهارات الخاصة بالأطفال، وهذا يتضمن تقديم برامج تخلو من العنف أو أي محتوي غير ملائم، بل تساعد علي تقديم صورة صحيحة عن القيم الأخلاقية والمبادي الدينية التي يجب أن تتوافر لدي جميع الأطفال بأي مكان.

تردد قناة سبيستون نايل سات 2021

يتم استقبال التردد الجديد لسبيستون من خلال جميع الأقمار الصناعية سواء علي القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، من خلال جودة بث عالية الجودة وذلك علي مدار الوقت، ويتم استقبال تردد القناة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11785 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4