وأوضح الإريانى -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- أن مليشيا الحوثى ارتكبت جرائم إعدام ميدانى وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمبانى الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى الوحيد فى المديرية، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها فى حصار وقصف 18 قرية.
وأشار إلى أن المعلومات تؤكد تسبب قصف مليشيا الحوثى الإرهابية المتواصل للقرى ومنازل المواطنين بتدمير ست قرى بشكل كامل، فى ظل موجة نزوح "داخلى" لمئات الأسر والنساء والأطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التى لا زالت خارج سيطرة المليشيا.
وقال: تمارس مليشيا الحوثى الإرهابية هذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية فى ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم إعلامى بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات والذى أدى إلى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية.
وأكد الأريانى أن ما تقوم به مليشيا الحوثى الإرهابية من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن هى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والإنسانية جمعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإعلام اليمنى: مليشيا الحوثى تمارس أعمال قتل ممنهج للمدنيين بالعبدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.