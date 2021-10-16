وزير الإعلام اليمنى: مليشيا الحوثى تمارس أعمال قتل ممنهج للمدنيين بالعبدية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، استمرار مليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين فى مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب اليمنية.





وأوضح الإريانى -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- أن مليشيا الحوثى ارتكبت جرائم إعدام ميدانى وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمبانى الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى الوحيد فى المديرية، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها فى حصار وقصف 18 قرية.

وأشار إلى أن المعلومات تؤكد تسبب قصف مليشيا الحوثى الإرهابية المتواصل للقرى ومنازل المواطنين بتدمير ست قرى بشكل كامل، فى ظل موجة نزوح "داخلى" لمئات الأسر والنساء والأطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التى لا زالت خارج سيطرة المليشيا.

وقال: تمارس مليشيا الحوثى الإرهابية هذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية فى ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم إعلامى بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات والذى أدى إلى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية.

وأكد الأريانى أن ما تقوم به مليشيا الحوثى الإرهابية من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن هى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والإنسانية جمعاء.