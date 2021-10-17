هنا جدول تقويم السعودية 1443 وفقًا لنظام التعليم السعودي الجديد 2022

جدول تقويم السعودية 1443 ؛ أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق نظام التعليم الجديد كل المراحل التعليمية، والذي سيختلف كليًا عن النظام السابق سواء في عدد أيام الإجازات، الحصص، مدة الحصة، وفترة العام الدراسي، حتى يحصل الطلاب على نظام تعليم يشعرهم بالراحة وأيضًا حاصلين على قدر وافي من المناهج الدراسية التي ستخرج طُلاب مثقفين واعين قادرين على تحمل المسئولية.

جدول تقويم السعودية 1443

مع اختلاف نظام التعليم السعودي، وبدء تطبيق نظام التعليم الجديد، اختلفت أيضًا جدول الإجازات التي يحصل عليها الطالب في العام الجديد لأن عددها سيكون أكثر عما ذي قبل.

فأصبح الآن سيحصل الطلاب على إجازة طويلة وسيحصل عليها ثلاثة مرات بالعام وهذا هو جدول الإجازات السعودية 2022 وفقًا لنظام التعليم السعودي الجديد 2022:-

يوم 15/2/1443 (22/9/2021): إجازة اليوم الوطني السعودي.

يوم 11/3/1143 (17/10/2021): إجازة نهاية الأسبوع مطولة.

29/3/1443 (4/11/2021): إجازة نهاية الأسبوع مطولة.

يوم 20/4/1443 (25/11/2021): إجازة الفصل الدراسي الأول.

15/5/1443 (19/12/2021): إجازة نهاية أسبوع طويلة.

يوم 3/6/1443 (6/1/2022): إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

1/7/1443 (2/2/2022): إجازة نهاية أسبوع طويلة.

يوم 22/7/1443 (23/2/2022): إجازة نهاية أسبوع طويلة.

7/8/1443 (10/3/2022): إجازة الفصل الدراسي الثاني.

يوم 24/9/1443 (25/4/2022): إجازة عيد الفطر المبارك.

24/10/1443 (25/5/2022): إجازة نهاية أسبوع طويلة.

يوم 16/11/1443 (15/6/2022): إجازة نهاية أسبوع طويلة.

التقويم الدراسي بالأسابيع

بعد تقسيم السنة الدراسية إلى ثلاثة فصول، تغيرت عدد أسابيع التقويم الدراسية بالأسابيع.

وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية، والتي أصبحت 13 أسبوع للفصل الدراسي الأول، الثاني، الثالث.

بإجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية ثلاثة فصول هي 183 يومًا.

كما ان التقويم الدراسي يتخلله 12 إجازة، بالإضافة إلى إجازات نهاية الأسبوع التي تتخلله والتي وصل عددها 69 يومًا.

وبهذا أصبحت عدد أيام الإجازات في العام الدراسي 2022 وفقًا للنظام التعليم الجديد، شاملة عدد أيام إجازة نهاية الأسبوع هي 39 يومًا.

وسيكون التقويم الدراسي بعد التعديل كالآتي:-

11 محرم 1443 الموافق 29 أغسطس: بدء العام الدراسي الجديد.

7 شعبان 1443: بدء الفصل الدراسي الثاني.

17 شعبان 1443 بدء الفصل الدراسي الثالث.

مع اقتراب بدء العام الدراسي أعلنت المملكة العربية السعودية أنه بدايًة من العام الحالي سيتم تطبيق نظام تعليم جديد، والذي كان مخصص له من قبل ضمن تحقيق رؤية السعودية 2030.

وجاء نظام الدراسة الجديد في السعودية على شكل ثلاثة فصول بدلًا من أن تقتصر على فصلين فقط.

كما صرح وزير التربية والتعليم أنه سيتم إدراج عدد من المواد الدراسية الأخرى التي تساعد في تقويم شخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم.

بالإضافة إلى أنه تم ترحيل بعض من المقررات من صفوف إلى صفوف أخرى، مثل ترحيل مقررات المرحلة الأولى إلى المرحلة الابتدائية، وغيرها من المراحل.

نظام الدراسة الجديد في السعودية