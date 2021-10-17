تقدم تصنيف الجامعات السعودية وفق تصنيف كيو إس QS العالمي

أحزرت ستة جامعات سعودية تقدم ملحوظ وكبير وفقًا لتصنيف كيو إس QS العالمي وهو التصنيف المعد من ضمن أفضل وأهم تصنيفات جامعية على مستوى العالم وذلك لأنه يعتمد معايير تعليمية خاصة بكل جامعة وفقًا لمجهوداتها البحثية ومدى تأثيرها في المجتمع المحلي وكذلك الدولي.

تقدمت جامعة الملك عبد العزيز وفقًا لتصنيف كيو إس من الترتيب 186 لعام 2020 إلى الترتيب 143 لعام 2021 والترتيب 109 لآخر تصنيف وهو لعام 2022 مما يعني تقدمها بشكل كبير على مدار ثلاث سنوات فقط.

وكانت جامعة الملك فهد للبترول في المرتبة 200 لعام 2020 وفق تصنيف QS وتقدمت عام 2021 للمرتبة 186 وجاءت وفق التصنيف الأخير لعام 2022 في المرتبة 163.

وقد أحرزت جامعة الملك سعود تقدم في التصنيف على مدار نفس الثلاث سنوات من ترتيب 281 في عام 2020 إلى 287 في عام 2021 وحتى 277 في تصنيف عام 2022.

كما تقدمت جامعة أم القرى لتحصل على ترتيب 447 لعام 2022 بعدما كانت 474 في العام السابق.

أما عن جامعة الأمير محمد بن فهد فقد دخلت التصنيف عام 2021 بترتيب من 751 إلى 800 وتقدمت هذا العام بترتيب من 701 إلى 750.

وأخيرًا فقد تقدمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من 1001 في عام 2020 إلى 751-800 في تصنيف عام 2022.

بالإضافة إلى التقدم الملحوظ الذي حققته عدد من الجامعات السعودية فقد دخلت ثلاث جامعات سعودية تصنيف QS العالمي للمرة الأولى في تصنيف عام 2022، وهذه الجامعات هي.

جامعة الجوف دخلت التصنيف لأول مرة وجاءت فيه 701-750.

وجامعة القصيم التي جاء ترتيبها 801-1000.

وأخيرًا جامعة طيبة والتي بلغ ترتيبها نفس جامعة القصيم.

كل هذا بالإضافة إلى خمس جامعات سعودية حافظت على نفس تصنيفها للعام السابق وهم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعة الملك خالد وكذلك جامعة الملك فيصل والجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وما سبق عرضه من تصنيف الجامعات السعودية حسب كيو إس يؤكد على مواصلة الجامعات السعودية إثبات مكانتها التنافسية عالميًا وريادتها مما يؤكد توافر معايير تعليمية ذات جودة عالية وكل هذا بالطبع تحت مظلة القيادة الرشيدة ودعمها الدائم.