بعد أسبوع من إجرائها.. إعلان نسبة المشاركة بانتخابات العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، ليلة الأحد، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 43 بالمئة.

وأضافت مفوضية الانتخابات العراقية أن مجموع من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات تجاوز 9.6 ملايين ناخب، مضيفة أن النتائج قابلة للطعن. وكانت انتخابات العاشر من أكتوبر الجاري، قد أجريت مبكرا عن موعدها بضعة أشهر، في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية في 2019 التي أطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين.

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