شؤون الحرمين تزيل ملصقات التباعد من المسجد الحرام

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلى، أن شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدأت بإزالة الملصقات التى وضعت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدى داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التى اتخذتها الرئاسة.
من ناحية أخرى، بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدى المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.
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