فيضانات الهند .. مصرع 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون فى عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب غربى الهند.





وشهدت ولاية كيرالا فى جنوب غربى الهند هطولا لأمطار غزيرة فى العديد من مناطق الولاية، مما أسفر عن الفيضانات. وتوجهت حكومة الولاية إلى الجيش والقوات الجوية والبحرية بطلب المساعدة فى عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لسكان المناطق المنكوبة. وخلال يوم السبت بلغ مستوى مياه الأمطار فى منطقة كوتايام بولاية كيرالا 30 سم، مما أسفر عن انهيارات ترابية. وتم إجلاء ما لا يقل عن 5 آلاف عائلة.

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