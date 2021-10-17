نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على موقع اللوتري القرعة الأمريكية للهجرة العشوائية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدور كثيراً من التساؤلات حول كيفية التقديم على موقع اللوتري القرعة الأمريكية للهجرة العشوائية 2021، وهو موقع لبرنامج أمريكي يتم فيه عمل قرعة لمنح المتقدمين التأشيرة الأمريكية، وبموجب هذه التأشيرة يحصل المتقدم على الإقامة الدائمة للولايات المتحدة، ويذكر أن القانون يتيح لأي فرد التقديم لطلب الهجرة لأمريكا، وفي هذا المقال سوق نقدم الكثير من المعلومات التي تفيد المتقدمين لتلك الهجرة.

ما هى خطوات التسجيل في برنامج اللوتري

يوجد عدد من الخطوات التي لابد من اتباعها للتسجيل في برنامج الهجرة العشوائية، منها:

أولاً لابد من الدخول على موقع اللوتري الأمريكي، ومن ثم اختيار أيقونة Begine Entry ، والتي تعني بدء الإدخال للبيانات .

بعد ذلك سوف يصلك رقم تأكيد لتلك المعلومات قم بالتحقق من رمز التأكيد وأدخله بدقة.

ثم قم باختيار SUBMIT، من بين البيانات المعطاة، بعدها مباشرة سيتم نقلك على صفحة ملأ البيانات، لاستكمال طلب الدخول لخدمة اللوتري .

ما هى البيانات المطلوبة في صفحة التقديم

سوف يتطلب التسجيل في الموقع إدخال مجموعة من البيانات منها:

أولاً يتم كتابة اسم المتقدم، ثم كتابة جنس الشخص سواء ذكر أو أنثى.

ثم كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالشخص المتقدم للطلب، وأيضاً كتابة اسم البلد التي ولد فيها المتقدم، واسم البلد التي نشأ فيها الشخص.

بعد ذلك يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالجواز أو وثيقة السفر التي يحملها الشخص.

أيضًا سيطلب منك كتابة بعض المعلومات الخاصة بالتواصل مع الشخص المتقدم، مثل الهاتف والبريد الإلكتروني.

5. بعد التأكد من البيانات المدخلة أضغط على أيقونة submite، بعدها يكون قد اكتمل تقديم الطلب في الموقع.

مواعيد التقدم لموقع اللوتري

أعلن موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية عن انطلاق بدء التقديم على موقع اللوتري القرعة الأمريكية للهجرة العشوائية 2021، وذلك يوم 7 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، الساعة 12:00 ظهرًا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن أخبار الهجرة إلى أمريكا يلاقي رواجًا كبيرًا بين عدد من الجماهير العربية، حيث يتهافت البعض على الهجرة لأمريكا أملًا في تحسين الظروف المالية.