آلية جديدة في شحن نقاط فورتنايت fortnits points اشحنها بدون ما تدفع فلوس والعب واشغل وقتك

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية شحن نقاط فورتنايت الشهيرة، حيث تعد فورت نايت واحدة من أفضل ألعاب الفيديو الإلكترونية الممتعة للغاية التي يمكن الاستمتع بها من خلال شخن النقاط، وفيما يلي ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول طرق شحن النقاط بداخل اللعبة فتابعوا معنا.

كيفية شحن نقاط فورتنايت

عند قيامك بشحن اللعبة سوف تتمكن من الحصول على جميع الأدوات التي تساعدك على المنافسة بداخل اللعبة كما ستسمح لك في التفوق على المنافسين، لكي تعمل على تجميع نقاط فورت نايت يجب عليك الحصول على (v-bucks) من خلال التسجيل في البريد الإلكتروني المتواجد على مواقع الشركة المطورة للعبة، ويمكنك الحصول على تلك البطاقات من خلال (PayPal) أو الدفع بواسطة البطاقات الإئتمانية أو شحن الرصيد على متاجر جوجل بلاي، كما يمكنك كذلك الشحن بواسطة شراء بطاقات الهدايا التي تتواجد على منصة البلاي ستيشن عن طريق إدخال الرمز الخاص ببطاقتك (رقم البطاقة).

طريق شحن نقاط فورت نايت مجانًا

قد يجد البعض صعوبة كبيرة في شحن اللعبة وذلك لعدم تواغر الطرق المختلفة التي عرضناها لكم في السابق وفيما يلي سوف نقدم لكم طرق الشحن المجاني لفروت نايت:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة وإنشاء حساب جديد على الموقع.

الدخول للحساب الشخصي الخاص بك في حال إمتلاك حساب قديم.

التوجه إلى أيقونة (v- Bucks).

تتمثل تلك الخدمة في استرداد البطاقات الخاصة بفورت نايت.

التوجه إلى الجزء الأيمن بأعلى الموقع.

ثم القيام بالضغط على أيقونة البيانات ثم إضافة باقي البيانات الخاصة بالحساب وباللعبة للتمكن من إنهاء العملية الخاصبة بالشحن المجاني.

العمل على تحديد عدد النقاط الذي ترغب في الحصول عليها.

إن لعبة فورت نايت تعد واحدة من أشهر ألعاب الرويال باتل، التي لها فئاتها الذين يرغبون ممارستها للغاية، وهذه اللعبة جاءت في فترة معينة لتنافس العديد من الألعاب الأخرى، أشهرها لعبة ببجي موبايل، ولعبة فري فاير، ولعبة كول أوف ديوتي، ولعبة جراند ثفت أوتو، وأيضاً ألعاب جاتا المختلفة، ويرجع ذلك لاستحواذها على أذهان اللاعبين.