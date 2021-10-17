العراق.. إعلان نتائج الانتخابات التشريعية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء السبت، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.
وقال رئيس المفوضية عدنان جليل خلال مؤتمر صحفي، إن "المفوضية أكملت تدقيق المحطات المحجورة وعددها 3681 محطة، ونتائجها أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا".
وأضاف، أن "النتائج نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية وهي أولية ويمكن الطعن فيها".
وتابع، أن "المفوضية لم تتأثر بأي صراع سياسي، وملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".
وكالات
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