التحالف يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا نحو السعودية

أعلن ‎تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترض ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، باتجاه الأراضي السعودية، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

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