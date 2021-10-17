جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان مساء اليوم السبت إن الحوثيين يعيقون حركة الأشخاص ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى 35 ألف من سكان مديرية العبدية فى محافظة مأرب.
وأضاف المتحدث أن هجوم الحوثيين على مأرب زاد من سوء الوضع الإنسانى المتردى بالفعل فى اليمن وتسبب فى نزوح المزيد من المدنيين.
وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تحث الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والجرحى والمساعدات المنقذة للحياة.
كما أعرب برايس عن استعداد واشنطن للتعاون مع شركائها فى تقديم المساعدات العاجلة لسكان محافظة مأرب.
وكان محافظ مأرب، سلطان العرادة قال إن أبناء مديرية العبدية يتعرضون لإبادة جماعية على يد ميليشيا الحوثي، مطالباً بموقف دولى حازم وقرارات جريئة "لتصنيفها جماعة إرهابية".
ولفت العرادة إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثى من هجوم عسكرى مستمر تجاه مأرب منذ عام 2015، والتصعيد المتواصل منذ أكثر من عامين سعياً منها فى تحقيق بعض المكاسب الميدانية، "مستغلة التراخى غير المبرر للمجتمع الدولى تجاه الجرائم والتصعيد الخطير والانتهاكات الإنسانية التى ترتكبها بحق المدنيين فى المحافظة التى تضم ملايين النازحين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تدين التصعيد الحوثى للهجمات حول مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.