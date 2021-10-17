الولايات المتحدة تدين التصعيد الحوثى للهجمات حول مأرب

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان مساء اليوم السبت إن الحوثيين يعيقون حركة الأشخاص ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى 35 ألف من سكان مديرية العبدية فى محافظة مأرب.

وأضاف المتحدث أن هجوم الحوثيين على مأرب زاد من سوء الوضع الإنسانى المتردى بالفعل فى اليمن وتسبب فى نزوح المزيد من المدنيين.

وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تحث الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والجرحى والمساعدات المنقذة للحياة.

كما أعرب برايس عن استعداد واشنطن للتعاون مع شركائها فى تقديم المساعدات العاجلة لسكان محافظة مأرب.

وكان محافظ مأرب، سلطان العرادة قال إن أبناء مديرية العبدية يتعرضون لإبادة جماعية على يد ميليشيا الحوثي، مطالباً بموقف دولى حازم وقرارات جريئة "لتصنيفها جماعة إرهابية".

ولفت العرادة إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثى من هجوم عسكرى مستمر تجاه مأرب منذ عام 2015، والتصعيد المتواصل منذ أكثر من عامين سعياً منها فى تحقيق بعض المكاسب الميدانية، "مستغلة التراخى غير المبرر للمجتمع الدولى تجاه الجرائم والتصعيد الخطير والانتهاكات الإنسانية التى ترتكبها بحق المدنيين فى المحافظة التى تضم ملايين النازحين".