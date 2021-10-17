عاجل- الشرطة البريطانية تعلن القبض على منفذ هجوم الطعن ضد النائب دفيد أميس

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قُتل نائب بريطانى فى حزب المحافظين ببريطانيا، الذى يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد طعنه عدة مرات اليوم الجمعة على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية فى إحدى الكنائس.

وتعرض ديفيد أميس (69 عاما)، الذى يمثل ساوثيند ويست فى إسيكس بشرق إنجلترا للطعن ظهر اليوم فى كنيسة بلفيرز المعمدانية.