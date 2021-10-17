السعودية تسمح بحضور جماهيري كامل بالملاعب.. بشروط

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، ليلة الأحد، السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات، ابتداء من اليوم الأحد.
وأوضحت وزارة الرياضة السعودية أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيكون مقتصرًا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة.
ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمُستَثنَين بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، ووفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة.
وأكدت وزارة الرياضة أن هذا القرار سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية وفقاً لما يردها من الجهات المختصة، وبناءً على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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