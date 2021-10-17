مهرجان الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض الثاني 2021 ورابط حجز التذاكر

لمواطني المملكة والمقيمين بها فقد تستقبل المملكة خلال أيام فعاليات مهرجان الرياض لمحبي الألعاب الالكترونية للعام الثاني على التوالي بالمملكة، أعلنت الهيئة أن هذه الفعاليات ستكون تحت شعار تخيل أكثر، والذي يحمل هذا الشعار الكثير من التشويق والإثارة والتخيلات الجميلة، وتهدف المملكة من خلال إقامة هذه المواسم جعل المملكة قبلة سياحية للكثيرين، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نوضح أسعار تذاكر المشاركة في مهرجان ومحبي الألعاب الإلكترونية Rush الذي ينطلق من الثاني والعشرين من أكتوبر 2021 وحتى السادس والعشرين نفس الشهر، حيث تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الرابعة مساءً ، وقد تزينت الرياض بأجمل طلة استقبالاً لأضخم مواسم المملكة في طلته الثانية، حيث أعلنت هيئة الترفيه السعودي عن انطلاق موسم الرياض بحلته الجديدة والمميزة والتي ستحمل الكثير من المفاجآت الكثيرة والفريدة، والتي ستبهر جميع المشاركين.

موسم الرياض الألعاب الإلكترونية:

من الجدير بالذكر فقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن رابط حجز تذاكر مهرجان الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض 2021 التي تعد من الفعاليات الهامة التي ينتظرها الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الفعاليات الكثيرة التي يتضمنها المهرجان التي تناسب كافة الأذواق والميول والرغبات المختلفة من محبي الرياضة أو الغناء أو السينما أو المسرح أو الألعاب الترفيهية المتنوعة والخيالية.

خطوات حجز تذاكر الألعاب الإلكترونية لموسم الرياض 2021

بخطوات سهلة وبسيطة يمكن حجز تذاكر دخول الألعاب الإلكترونية لموسم الرياض بنسخته الثانية باتباع التعليمات الآتية:

الدخول للموقع الإلكتروني لموسم الرياض. النقر على أيقونة Rush. التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالفعالية. للضغط على أيقونة احجز الآن. تسجيل الدخول لحساب المستخدم عبر كلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز التحقق. إنشاء حساب جديد إن لم يكن للمستخدم حساب على الموقع وتسجيل الدخول إليه. اختيار عدد التذاكر المطلوب شرائها. تحديد فئة التذاكر المطلوبة. اختيار طريقة الدفع. اتمام الدفع الإلكتروني. الاحتفاظ بالتذكرة لتقديمها عند الدخول.

أسعار تذاكر المشاركة في موسم الرياض 2021

الأسعار حسب ما أعلنت عنه هيئة الترفيه على النحو الآتي: