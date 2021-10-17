غرق زورق فى البرازيل ومصرع 6 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الزورق غرق يوم الجمعة بسبب العاصفة فى المنطقة على بعد 10 كيلومترات عن مدينة كورومبا.
وعثرت فرق الإغاثة عن 6 جثث، وتمكنت من إنقاذ 14 شخصا، بينما لا يزال شخص آخر فى عداد المفقودين. وكان معظم الضحايا من سكان مدينة ريو فيردى بجنوب البرازيل.
ويشارك فى أعمال الإغاثة أفراد القوات البحرية البرازيلية وخبراء الغوص وأجهزة الطوارئ المحلية.
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