تحسن حالة بيل كلينتون الصحية ويخرج من المستشفى اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت إينجيل أورينا المتحدثة باسم الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون إنه سيظل فى مستشفى إيرفاين الطبى بكاليفورنيا ليلة واحدة على الأقل ومن المتوقع أن يخرج منها اليوم الأحد.





وأضافت أورينا، أن كلينتون يواصل التحسن بصورة رائعة، وسيظل بالمستشفى لتلقى بعض المضادات الحيوية ومتابعة حالته قبل السماح له بالخروج.

وكان كلينتون قد أمضى - عدة أيام - فى وحدة العناية المركزة بسبب التهاب فى المسالك البولية والذى انتشر فى مجرى الدم.

ونوهت المتحدثة إلى أن كلينتون يتمتع بمعنويات مرتفعة ويقضى وقتا مع عائلته ويتواصل مع أصدقائه ويشاهد مباريات كرة القدم الطلابية.

وتلقى كلينتون عدة اتصالات اليوم من عدة شخصيات مثل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى والرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش وآل جور نائب كلينتون خلال فترة رئاسته.

ونوهت مصادر إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بكلينتون يوم الجمعة.