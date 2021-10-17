مكون ميخطرش على بالك في تنظيف الحلل وطاسات القلى المحروقة من الداخل والخارج وأزاله الدهون وبدون دعك

تنظيف الحلل وطاسات القلى المحروقة من الداخل والخارج وأزاله الدهون، الحلل المحروقة هو أمر يعاني منه جميع السيدات عند تنظيف الحلة وتوجد صعوبة بالغة في إزالة القشرة المحروقة الخارجية من الحلة وجعلها تلمع، لذلك يمكنك استخدام بعض المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة هذه القشرة ورجوع الحلة كما سبق حيث تحتوي هذه المواد الطبيعية على مواد حامضة تذوب هذه القشرة، لكن يجب عليك أن تحرصي أن لا تحرقي الأواني من أجل سلامتك انتي و أفراد عائلتك وكذلك مراعاة ارتداء جاونتي أثناء التنظيف حرصاً على سلامة يديك وفى مقالنا هذا قدمنا لكم كيفية تنظيف الحلل وطاسات القلى .

تنظيف الحلل وطاسات القلى المحروقة من الداخل والخارج وأزاله الدهون

وقد لا يعرف كثير من النساء أن الخل الأبيض يستخدم في تنظيف الحلل والطاسات المحروقة

يمكنك استخدام الخل الأبيض حتى تقومي بتنظيف الحلل المحروقة لديك.

قومي بإحضار الحلة المحروقة وضعي بها الخل الأبيض حتى تغمر جميع البقع.

اترك الخل في القدر لمدة ساعتين تقريبًا.

افرك البقايا المحترقة واستخدم إسفنجة للتخلص منها.

اغسل الحلة بالماء الساخن.

وسوف ترجع تلمع مرة أخرى كأنها جديدة.

املأ حوض المطبخ بالماء الساخن.

أضف كمية صغيرة من صابون الأطباق.

نقع الحلة المحروقة في القدر لمدة ساعة تقريبًا لإزالة قشرة المحروقة في الوعاء.

نضع الماء والقليل من الخل الأبيض في القدر ونضع القدر على النار.

اخلطي كمية كافية من صودا الخبز والماء لتكوين عجينة في الوعاء.

تساعد صودا الخبز على إزالة القشرة المحترقة. استمر في تكوين العجين حتى يتم إزالة جميع علامات الحروق.

قومى بغسل الحلة جيدًا بالسلكة الخشنة حتى ترجع تلمع ويزول كل الحروق التي توجد بها.

يجب غسل الحلة بالماء الساخن، حيث يساعد الماء الساخن على ذوبان الحروق و القشرة والدهون التي تكون مترسبة بها.

ويعتبر كلا من الخل وبيكربونات الصوديوم أو صودا الخبر أفضل المواد وأقواها في التنظيف بشكل عام سواء كان الحلل المحروقة أو إزالة الدهون أو تنظيف أي ركن بالمنزل.

طريقة لتنظيف الحلل المحروقة بالخل الأبيضصودا الخبز لتنظيف الحلل المحروقة