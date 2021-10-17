ماهو برنامج الإسكان التنموي ورابط التقديم والخطوات المطلوبة للتقديم وشروطه

ماهو برنامج الإسكان التنموي ورابط التقديم والخطوات المطلوبة للتقديم عليه. حيث تعمل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية جاهدة وتبذل الكثير من الجهد لتوفير المسكن المناسب لكل أبناء المملكة. وبوجه خاص لمن هم أصحاب الدخل المنخفض أو المحدود. ويتم هذا عم طريق البرامج والمبادرات التي تقوم المملكة بإطلاقها بصورة دائمة. وتعتبر من أهم وأكبر هذه المبادرات هي مبادرة الإسكان التنموي. الذي تم إطلاقها بهدف تقديم المساعدة للأسر أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض. وحتي يتم الاستفادة الكاملة من هذه المبادرة يجب التقديم بطلب للتسجيل فيها. ولهذا سوف نقوم اليوم بتقديم طريقة التسجيل على الإسكان التنموي، ورابط التسجيل.

ماهو برنامج الإسكان التنموي

يعتبر برنامج الإسكان من أهم المبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان. كما يكون هذا بهدف توفير الوحدات السكنية للأسر التي لديها حاجة شديدة داخل المجتمع السعودي. ويستهدف البرنامج بوجه خاص هؤلاء المشمولين في رعاية الضمان الاجتماعي. وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن هم لديهم طلب كامل داخل بوابة الدعم السكني “إسكان”. كما إنه ومن باب حرص الإسكان التنموي على توفير السرعة لتلبية احتياجات الأسر؛ فلقد قامت بعقد الكثير من اتفاقيات الشراكة. حيث إنه وصلت عدد الاتفاقيات المنعقدة ما إلي تقريبا 300 جمعية أهلية توجد في جميع المحافظات بالمملكة. بهدف القيام بمهمة التواصل وزيارة الأسرة وتقديم المساعدة لها بتحديد المسكن المناسب لها. وكذلك مراقبة الأمر إلي التسليم، وتشغيل وإدارة الوحدات السكنية. كما إنه من الجدير بالذكر أنه تعمل الوحدات السكنيّة للأسر الأكثر حاجة للدعم على توفير كلا من التالي:

خطوات ورابط التقديم على المبادرة

تقدم وزارة الإسكان لجميع المواطنين داخل المملكة إمكانية التسجيل في برنامج الإسكان التنموي، وبالأخص كل من يعتبر مقيدًا داخل الضمان الاجتماعي، ويتمكنوا من التّقديم للتسجيل في البرنامج عن طريق القيام بالخطوات الأتية:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان

وكذلك القيام بالنقر على تبويب (تقديم طلب دعم سكني).

ثم سيتم فتح الصفحة المُخصصة لعملية كتابة البيانات اللازمة للتسجيل في البرنامج، وهي:اسم المتقدم، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد .

ثم يتم بعدها النقر على خيار إرسال.

وبعدها سوف يقوم النظام بدراسة الطلب للتسجيل للحصول على الدعم من البرنامج، ثمَّ يقرر سواء ما كان المتقدّم من المواطنين المشمولين بالدعم ام لا، وسيكون الرد عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص به.

اولا ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم على الطلب من أصل سعودي، ويجب أن يكون قائما داخل المملكة.

يشترط عدم حصوله على هذه الخدمة من قبل

يجب أن يكون صاحب الطلب مسجل في هيئة الضمان الاجتماعي، ولا يوجد لديهم مصدر دخل أخر، ويحصلوا على الدعم مقابل 200 ريال سعودي شهريا

ومن الممكن منح هذا الدعم أيضا لمن يمتلك مصدر دخل أخر، ولكن في هذه الحالة يتم دفع مبلغ 800 ريال سعودي شهريا.

شروط الحصول على برنامج الإسكان التنمويّتوقيع الإسكان التنموي إتفاقية لتوفير 1500 وحدة سكنية

كما يمكننا أيضاً التحدث عن إتفاقية الإسكان لتوفير 1500 وحدة سكنية كما عرضنا لكم شروط التسجيل وطريقة التسجيل به. فلقد قام الإسكان السعودي التنموي بتوفيع إتفاقية ثلاثية تعاونية بالإشتراك مع مؤسسة سكن وجمعية مأوي للخدمات الاجتماعية. كما تهدف هذه الاتفاقية إلي توفير للأسر الاشر احتياجا 1500 وحدة سكنية في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.