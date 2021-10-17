المكسيك تسجل أكثر من 5200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و755063 إصابة والوفيات إلى 284321. وسبق أن قالت الوزارة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقى للإصابات أعلى بكثير.

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