صلاح يعلق على هدفه "المذهل".. وكلوب: من أفضل منه؟

صنع المتألق محمد صلاح الهدف رقم 100 لزميله ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أحرز هدفا مذهلا، وأضاف روبرتو فيرمينو 3 أهداف ليفوز ليفربول 5-صفر على مضيفه واتفورد، السبت.

وجاء هدف صلاح حين كان مراقبا بثلاثة مدافعين من واتفورد، لكنه لمس الكرة بطريقة فنية ليبتعد عنهم، وراوغ كاث كارت قبل أن يجعله ينزلق في الاتجاه الخاطئ، وعاد اللاعب المصري إلى الخلف قليلا ثم أطلق تسديدة متقنة بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وعن الهدف، قال صلاح بعد المباراة عبر شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أننا أردنا ألا نبدأ مثلما حدث أمام مانشستر سيتي، لذلك تحدثنا في غرفة الملابس عن بدء المباراة بشكل جيد وفعلنا ذلك".

وأضاف: "جميع الأهداف مهمة للغاية، لكن روبرتو فيرمينو قدم أداءً رائعا بتسجيل هاتريك وأهنئه، وكذلك سجل ساديو ماني على الهدف الرائع".

وردا على هل هدفه أمام واتفورد أفضل من هدفه أمام مانشستر سيتي أجاب: "لم أشاهد هدفي بعد، ربما يكون هدفي في مانشستر سيتي أفضل، ولا أعلم أيهما أفضل".

وأكمل "كنت في منطقة الجزاء أحاول إيجاد أحد أو التسجيل بنفسي، الأمر يتعلق بالفريق وهذا هو الأهم".

ورد على هل يمر بأفضل فترات مسيرته، قال: "لا أعلم، أحيانا لا أحظى بالتوفيق لتسجيل الأهداف لكنني أحاول بنسبة 100 بالمئة لمساعدة الفريق، في تلك اللحظة أثق بنفسي، اساعد الفريق على حصد النقاط وهذا هو الأكثر أهمية".

يورغن كلوب

من جانبه، أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بنجمه المصري وهدفه المذهل في شباك مضيفه واتفورد.

وقال المدرب الألماني: "صلاح في القمة. كلنا نرى ذلك الآن، من أفضل منه؟ هناك نقاش كبير دائما بشأن هذه الأمور (من اللاعب الأفضل؟)".

وأضاف: "لسنا مطالبين بالحديث عما فعله رونالدو وميسي للكرة العالمية، أو كيف استمرت هيمنتهما، لكن حاليا لا يوجد من هو أفضل من صلاح".

وأتم: "أداؤه كان حاسما اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا".

وبذلك أصبح محمد صلاح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع الإيفواري ديدييه دروغبا برصيد 104 أهداف، كما أنه سجل في 8 مباريات متتالية لأول مرة مع ليفربول.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن تشلسي المتصدر الذي فاز 1-صفر على برنتفورد، فيما يحتل واتفورد المركز 16 برصيد 7 نقاط.