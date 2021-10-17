قتلى بإطلاق نار فى كشمير الهندية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شرطة كشمير أن اثنين من العمال المهاجرين تعرضا لهجوم من قبل مسلحين فى مدينة سريناغار الرئيسية فى كشمير ومنطقة بولواما القريبة، ولقيا حتفهما فى وقت لاحق متأثرين بجراحهما.
وقالت الشرطة على صفحتها فى "تويتر" إن "عمليات البحث جارية".
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع دعا رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إلى جهود دولية لمنع أفغانستان من التحول من جديد إلى ملاذ "للتطرف والإرهاب"، وسط مخاوف الهند من أن تؤدى سيطرة حركة "طالبان" مجددا على أفغانستان المجاورة إلى تحفيز المتمردين فى الشطر الهندى من كشمير الذى يشكل المسلمون غالبية سكانه.
وتشهد المنطقة منذ سيطرة "طالبان" على كابل فى أواسط أغسطس الماضى تصعيدا فى التوتر، مع تنفيذ المتمردين هجمات وقيام قوات الأمن بعمليات ضد مخابئ المتمردين وعمليات تسلل عبر خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.
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