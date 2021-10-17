موعد مباراة النصر والهلال القادمة محدد رسميًا والقنوات الناقلة.. العالمي يصطدم بالزعيم في موقعة تاريخية

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موعد مباراة النصر والهلال القادمة يترقبها عشاق كرة القدم من متابعى دوري أبطال آسيا 2021 خاصة أن المنافسة تكون شرسة بين الفريقين، لذا دشن الجماهير من اليوم هاشتاقات لتحفيز اللاعبين استعدادًا لموعد مباراة النصر والهلال القادمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب تداول تردد القنوات الناقلة مباراة الهلال والنصر اسيا وضبطتها لمتابعة مباراة النصر والهلال القادمة نصف نهائي آسيا وتوقعاتهم لأهداف مباراة النصر والهلال آسيا بالإضافة إلى البحث عن أسعار مباراة النصر القادمة.موعد مباراة النصر والهلال القادمة
من المحدد بشكل رسمي أن موعد مباراة النصر والهلال القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، والثامنة بتوقيت مصر.القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال
من المعلن أن القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال في نصف النهائى هى شبكة قنوات ssc الرياضية، ويمكن ضبط الترددات على أجهزة الرسيفر للاستمتاع متابعة جيدة لـ مباراة النصر والهلال القادمة على النحو التالي:تردد قناة ssc7 المجانية
|التردد:
|12523
|الاستقطاب:
|عمودى
|معدل الترميز:
|27500
|التصحيح 4/3
|القمر: نايل سات
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي
- القمر: عرب سات
- معدل الترميز: 27500
كما يمكن مشاهدة مباراة الهلال والنصر اسيا على قناة الرابعة العراقية على النايل سات بدون تشفير من خلال التردد التالي:
- القمر: نايل سات.
- التردد: 11678 – 12604.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 5/6.
حدد الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، موعد مباراة النصر والهلال القادمة، مشيرًا إلى أن التذاكر تباع على موقع “تذاكر”، أو عبر منافذ البيع في ستاد مرسول بارك، بمتوسط 50 ريال للتذكرة الموحدة.
ويجدر الإشارة إلى أن في إطار عرض موعد مباراة النصر والهلال القادمة في نصف نهائى دوري أبطال آسيا، يجب العلم أن فريق النصر تأهل بعد فوزه بخماسية على حساب الوحدة الإماراتي، بمعلب مرسول بارك، بينما صعد الهلال بعد الفوز على برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة.
بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بموعد مباراة النصر والهلال القادمة محدد رسميًا والقنوات الناقلة.
الوسوم
موعد مباراة النصر والهلال القادمة يترقبها عشاق كرة القدم من متابعى دوري أبطال آسيا 2021 خاصة أن المنافسة تكون شرسة بين الفريقين، لذا دشن الجماهير من اليوم هاشتاقات لتحفيز اللاعبين استعدادًا لموعد مباراة النصر والهلال القادمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب تداول تردد القنوات الناقلة مباراة الهلال والنصر اسيا وضبطتها لمتابعة مباراة النصر والهلال القادمة نصف نهائي آسيا وتوقعاتهم لأهداف مباراة النصر والهلال آسيا بالإضافة إلى البحث عن أسعار مباراة النصر القادمة.موعد مباراة النصر والهلال القادمة
من المحدد بشكل رسمي أن موعد مباراة النصر والهلال القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، والثامنة بتوقيت مصر.القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال
من المعلن أن القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال في نصف النهائى هى شبكة قنوات ssc الرياضية، ويمكن ضبط الترددات على أجهزة الرسيفر للاستمتاع متابعة جيدة لـ مباراة النصر والهلال القادمة على النحو التالي:تردد قناة ssc7 المجانية
|التردد:
|12523
|الاستقطاب:
|عمودى
|معدل الترميز:
|27500
|التصحيح 4/3
|القمر: نايل سات
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي
- القمر: عرب سات
- معدل الترميز: 27500
كما يمكن مشاهدة مباراة الهلال والنصر اسيا على قناة الرابعة العراقية على النايل سات بدون تشفير من خلال التردد التالي:
- القمر: نايل سات.
- التردد: 11678 – 12604.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 5/6.
حدد الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، موعد مباراة النصر والهلال القادمة، مشيرًا إلى أن التذاكر تباع على موقع “تذاكر”، أو عبر منافذ البيع في ستاد مرسول بارك، بمتوسط 50 ريال للتذكرة الموحدة.
ويجدر الإشارة إلى أن في إطار عرض موعد مباراة النصر والهلال القادمة في نصف نهائى دوري أبطال آسيا، يجب العلم أن فريق النصر تأهل بعد فوزه بخماسية على حساب الوحدة الإماراتي، بمعلب مرسول بارك، بينما صعد الهلال بعد الفوز على برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة.
بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بموعد مباراة النصر والهلال القادمة محدد رسميًا والقنوات الناقلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة النصر والهلال القادمة محدد رسميًا والقنوات الناقلة.. العالمي يصطدم بالزعيم في موقعة تاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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