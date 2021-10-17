ألمانيا تسجل 8682 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و373789 بعد تسجيل 8682 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94618 بعد تسجيل 17 وفاة جديدة.