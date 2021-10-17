إصابات كورونا العالمية تتجاوز 240.44 مليون والوفيات 5 ملايين و102799

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثرمن 240.44 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و102799.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 727758 44978170
الهند 451980 34053573
البرازيل 602669 21627476
المملكة المتحدة 138379 8365824
روسيا 431305 7958384
تركيا 67402 7628914
فرنسا 117245 7080375
إيران 123876 5773419
الأرجنتين 115660 5271361
إسبانيا 86974 4984386
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 – العراق 22738 2033737
37 – المغرب 14537 941863
42 – الأردن 10865 840117
46 – الإمارات 2118 738372
47 – تونس 25085 710773
50 – لبنان 8464 633355
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
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