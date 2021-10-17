اقوي كريم رخيص من الصيدلية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين

اقوي كريم رخيص من الصيدلية لفرد الشعر الخشن، كريم بانثينول أحد الأنواع الأفضل من الكريمات المرطبة لجلد كما أن له العديد من الخصائص التي تحمل العديد من الفوائد لخصلات الشعر، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الطريقة الأفضل والتي من خلالها يمكننا استعمال كريم بانثينول لجعل الشعر المجعد، أو ذو الملمس الخشن يصبح ناعم وانسيابي، حيث تعد التركيبة المكونة لهذا النوع من الكريمات المميزة تجعل الشعر أفضل وخالي من أي تشابك، وفيما يلي نوضح وصفة يدخل فيها البانثينول لفرد الشعر.

اقوي كريم رخيص من الصيدلية لفرد الشعر الخشن

البانثينول من الممكن أن يدخل في تركيبة متميزة للشعر، وتلك التركيبة تعمل على التحسين بشكل ملحوظ عقب تطبيقها من خصائص الشعر، وتزيل أي تجاعيد على خصلات الشعر، وتجعل الشعر يبدو مستقيما ومنسدلا وتزيد من طوله، والوصفة مكوناتها على هذا النحو الآتي:

عبوة كريم بانثينول.

ملعقتان نشا.

قطرات فيتامين إي.

زيت زيتون.

زيت سمسم.

زيت خروع.

طريقة تحضير وصفة البانثينول:

وصفة البانثينول نقوم بتحضيرها بوضع الكريم بانثينول في بولة تكون صغيرة، ثم نضيف بقية المكونات من الزيوت، والنشاء مع التقليب إلى أن نحصل على الخليط الكريمي الذي يصلح فرده على الشعر، وبالتالي يتم تطبيقه حيث أن تطبيق الخليط يكون لحوالي ربع ساعة، ثم يزال أثر الخليط من فوق الشعر ومن الممكن أن يتم تكرار الخليط على الشعر مرة واحدة كل أسبوع.

الخليط يحتوي على الكثير من المكونات الطبيعية المميزة والتي تعمل على تعزيز قوة فروة الرأس وهذا ما يوفر النمو المثالي والطبيعي للشعر وليست الوصفة فقط لفرد الشعر بل هي لزيادة قوته، ولمعانه، كما أنها تعد من بين أهم الوصفات التي تقلل من تعرض فروة الرأس للالتهابات، أو البكتيريا.

فوائد كريم بانثينول

البانثينول من الممكن أن يفيد الشعر ويحقق له النعومة علاوة على أنه يمنح الشعر ما يلي: