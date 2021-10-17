الاتحاد الأوروبى يعلن فشل تأمين التزام إيران بإجراء محادثات نووية

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين فى الاتحاد الأوروبى، إن الوفد الأوروبى فشل فى تأمين التزام إيران باستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووى المترنح. وقال مسؤول كبير فى الاتحاد الأوروبى "إنهم (إيران) ليسوا مستعدين بعد للانخراط فى فيينا". وتعثرت المحادثات النووية منذ انتخاب إبراهيم رئيسى للرئاسة الإيرانية فى يونيو. حيث كررت إيران استعدادها لاستئناف المحادثات 'قريباً' لكنها فشلت فى الالتزام بموعد، مما جعل المراقبين متشائمين بشكل متزايد.

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