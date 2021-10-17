العراق: 9.6 مليون ناخب شاركوا فى الانتخابات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة فى العراق، مساء أمس السبت، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت يوم 10 أكتوبر الجارى، بلغت 43%، وذلك فى زيادة طفيفة عن النتائج الأولية، لكنها أقل من الانتخابات الأخيرة الذى أجريت عام 2018.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت اللجنة العراقية إن مجموع من أدلوا بأصواتهم تجاوز 9.6 مليون ناخب، مضيفة أن النتائج قابلة للطعن. وقال رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، فى بيان أمس السبت، إن كتلته حصلت على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان، وإنه لن يطعن على النتائج، مضيفًا: "سنسعى إلى تحالفات وطنية، لا طائفية ولا عرقية، وتحت خيمة الإصلاح وفقاً لتطلعات الشعب".

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