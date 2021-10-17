اليمن.. مقتل جنديين فى هجوم مسلح على حاجز تفتيش بمأرب

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر فى السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين، يعتقد أنهم قبليون، أطلقوا النار بكثافة على حاجز تفتيش للجيش فى منطقة المختم شمال شرقى مأرب. وأضاف المصدر: "الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد حاجز التفتيش". وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين جنود الجيش اليمنى وقبليين على الطريق الدولى الرابط بين محافظتى مأرب وحضرموت، على خلفية قيام مجموعات قبلية بقطع الطريق للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالب لهم.

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