الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن حمد الزيودي، الأحد، مع وفد تجاري تركي التعاون الاقتصادي وتطوير أطره، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأجندات التنموية التي يقودها البلدان وتحقيق المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الزيودي التقى الوفد التركي، الذي ترأسه، توفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، على هامش فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي".

وبحث الجانبان خلال اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأطلع الزيودي، الوفد التركي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.

واستعرض التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في الإمارات، ولا سيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100 بالمئة في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين والشركات السورية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أهمية تكثيف التعاون لصياغة خطط مختلفة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات وسياسات أكثر مرونة وانفتاحاً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحديد قطاعات وفرص جديدة تواكب متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين، داعيا مجتمع الأعمال التركي إلى تعزيز الاستفادة من فعاليات "معرض إكسبو 2020"، والتعرف عن قرب على الفرص التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة.

وسجل التبادل التجاري غير النفطي بين تركيا والإمارات نمواً بنحو 21 بالمئة خلال العام الماضي 2020، حيث بلغ نحو 8.9 مليار دولار، وذلك مقارنة مع عام 2019 والذي بلغ حجم التبادل التجاري خلاله نحو 7.3 مليار دولار.