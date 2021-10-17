لبنان: التحقيق مع جندى للاشتباه فى تورطه بإطلاق النار على متظاهرين

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، أمس السبت، بدء التحقيق مع جندى للاشتباه فى تورطه فى إطلاق النار باتجاه متظاهرين، خلال مواجهات شهدتها بيروت يوم الخميس الماضى، لافتًا إلى أن التحقيقات تجرى بإشراف القضاء المختص.





وفى بيان له، قال الجيش اللبنانى: "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تُظهر عسكريًا يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التى اندلعت قبل يومين فى منطقة الطيونة". وأضاف: "يهم قيادة الجيش أن توضح أن العسكرى مُطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص". وكانت أحداث الخميس فى لبنان أسفرت عن مقتل 7 من الشيعة، عندما كانت حشود فى طريقها للاحتجاج على القاضى طارق بيطار، فى مظاهرة دعا إليها حزب الله وحليفته الشيعية حركة أمل.

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