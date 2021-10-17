مقاتلة روسية تعترض طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - قال المركز الروسى التابع لوزارة الدفاع، إن أجهزة مراقبة الأجواء الروسية رصدت هدفا جويا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان يقترب من حدود البلاد، وقد حدد طاقم المقاتلة الهدف الجوى على أنه قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-1B".
وقال المركز الروسى فى بيان اليوم إنه "للتعرف على الهدف الجوى ومنعه من خرق حدود دولة روسيا، أقلعت مقاتلة من طراز ميج 31 من قوات الدفاع الجوى بالمنطقة العسكرية الشرقية".
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