روسيا تسجل 34303 إصابات بكورونا في أعلى حصيلة يومية

أظهرت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة جائحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 34303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة.
كما أظهرت البيانات رصد 997 وفاة جراء الفيروس، وهو ما يقل خمس وفيات عن العدد القياسي المسجل أمس السبت والذي بلغ 1002 وفاة.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في روسيا إلى قرابة الثمانية ملايين والوفيات إلى 223312.
وتنحي السلطات الروسية باللائمة في الزيادة الحادة في الإصابات والوفيات على بطء حملة التطعيم، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى طلب عودة الأطباء المتعاقدين للعمل.
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