غياب التنسيق الإسرائيلى يؤخر افتتاح قنصلية واشنطن فى القدس

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أسباب التوتر بين اسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بافتتاح القنصلية الأمريكية فى القدس، مؤكدة أن السر وراء ذلك هو عدم التنسيق بين رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد من جهة، وبين الإدارة فى واشنطن من جهة أخرى.





وحسبما نقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، قال مصدر إسرائيلى مطلع إن وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكين، تعهدا مسبقًا بإمكانية إفتتاح القنصلية الأمريكية فى القدس، وسيتم ذلك بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أن لابيد أشار إلى أنه من الأفضل الانتظار فى مسألة فتح القنصلية إلى ما بعد تمرير ميزانية الدولة فى الكنيست، بسبب التركيبة الحساسة للحكومة، ووافق بلينكين على موقف لابيد، وباشر العمل على إعادة العمل لافتتاح القنصلية على أساس التريث حتى تتم الموافقة على الميزانية فى الكنيست.

وأضاف أنه بعد حوالى شهر من تشكيل الحكومة، بدأت الاتصالات بين مستشارى رئيس الوزراء نفتالى بينيت والإدارة حول هذه المسألة، حيث أوضح الطرف الإسرائيلى فى هذه المحادثات أن بينيت يعارض من حيث المبدأ فتح القنصلية بغض النظر عن التوقيت السياسى، وحتى بعد إقرار الميزانية فى الكنيست، إلا أنه فاجأ الإدارة الأمريكية وسبب لها خيبة أمل من التناقض فى موقف إسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبرية، أشار المصدر السياسى الإسرائيلى إلى أن الوزير بلينكن قصد من إعلانه الأسبوع الماضى تمرير رسالة بأن لابيد قام بتضليله، وذلك عندما أكد عزمه على فتح القنصلية، وهو يقف الى جوار لابيد، رغم علمه بمعارضة إسرائيل لتلك الخطوة.

فيما نفى لابيد صحة هذا الإدعاء، مؤكدًا موقفه المعارض لافتتاح القنصلية الأمريكية فى القدس حاليًا، كما نفى فكرة افتتاح القنصلية من قبل الإدارة الأمريكية من جانب واحد حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.